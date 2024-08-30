Elazığ\'da traktör ile otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

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Elazığ'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kovancılar- Tunceli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada, çarpışmanın etkisiyle otomobil ters dönerken, 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, Kovancılar Belediyesi arama kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi. Arama kurtarma ekibi tarafından otomobilde sıkışan yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ