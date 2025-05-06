Elazığ'da Uçurumdan Düşen Vatandaş İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Elazığ'da Uçurumdan Düşen Vatandaş İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Elazığ\'da Uçurumdan Düşen Vatandaş İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Elazığ'ın Palu ilçesinde yüksek arazide gezen bir vatandaş, ayağının kayması sonucu uçurumdan düştü. İtfaiye ekipleri, düşen adamı kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

06.05.2025 00:22  Güncelleme: 00:24
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Elazığ'ın Palu ilçesinde uçurumdan düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Palu ilçesine bağlı Damlapınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek arazide gezen kimliği belirsiz bir vatandaş ayağının kayması sonucu uçurumdan aşağıya düştü. Düşen adamı gören arkadaşları, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kovancılar Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, uçurumdan düşen adamı kurtararak olay yerinde hazır halde bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Uçurumdan Düşen Vatandaş İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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