Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir üretici, traktörünün arkasına 3 tane römork bağlayarak mahsul toplamaya çıktı.
Baskil ilçesine bağlı Gemici köyünde bir üretici, mahsulleri toplamak için yola koyuldu. Traktörünü alan çiftçi, aracının arkasına 3 tane römorku sıraladı. Tehlikeye aldırış etmeden 3 römorkla yola koyulan üretici, uzun bir süre köy yolunda ilerledi. O anlar cep telefonu ile kaydedildi. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Üretici Traktörüne 3 Römork Bağlayarak Mahsul Topladı - Son Dakika
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