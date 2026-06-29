Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonları: 17 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonları: 17 Tutuklama

Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonları: 17 Tutuklama
29.06.2026 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi tutuklandı, çeşitli maddeler ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekiplerince son 2 hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 2 hafta içerisinde, uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kilogram 115 gram sentetik kannobinoid maddesi, 113 gram metamfetamin maddesi, 15 gram esrar maddesi, 299 adet sentetik ecza maddesi, 2 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 23 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 17'si 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, 5 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 95 şüpheli şahıs hakkında ise 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan dolayı adli işlem yapıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Elazığ, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonları: 17 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek
İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk’ten Yüksel Yıldırım’a sert sözler Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk'ten Yüksel Yıldırım'a sert sözler
Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

11:19
Ankara’da NATO Zirvesi teyakkuzu Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
11:16
Azerbaycan’dan İsrail’e sözde “Ermeni soykırımı“ tepkisi
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde "Ermeni soykırımı" tepkisi
11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
10:56
Gösteri tartışma yarattı Deniz Göktaş’tan “kaçtı“ iddialarına jet yanıt geldi
Gösteri tartışma yarattı! Deniz Göktaş'tan "kaçtı" iddialarına jet yanıt geldi
10:38
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
10:35
İşkence gibi eğlence Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
İşkence gibi eğlence! Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 13:04:58. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonları: 17 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.