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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 600 Gram Esrar ve Diğer Maddeler Ele Geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 600 Gram Esrar ve Diğer Maddeler Ele Geçirildi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 kilo 600 gram esrar ile metamfetam ve skunk ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı ve yasal işlem başlatıldı.

Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 600 Gram Esrar ve Diğer Maddeler Ele Geçirildi
11.01.2024 - 10:40,
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Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kilo 600 gram esrar ile metamfetam ve skunk ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan istihbari çalışmalar sonucunda K.T., R.A. ve A.T.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce üç farklı adrese operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 2 kilo 600 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin ve 650 gram skunk ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 600 Gram Esrar ve Diğer Maddeler Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 600 Gram Esrar ve Diğer Maddeler Ele Geçirildi - Son Dakika
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