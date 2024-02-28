Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ\'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da uyuşturucu madde satışı yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda, ruhsatsız tabancalar, fişekler, tabanca yapımında kullanılan malzemeler, pompalı tüfek, sentetik ecza maddesi, metamfetamin ve esrar maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

28.02.2024 10:10  Güncelleme: 10:28
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Elazığ'da uyuşturucu madde satışı yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele noktasında sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada, 4 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst ve ikamet aramalarında, 4 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 20 adet fişek ve tabanca yapımında kullanılan çeşitli malzemeler, 1 adet pompalı tüfek ve 22 adet kartuş, 14 bin 434 adet sentetik ecza maddesi, 4 parça halinde toplam 29,42 gr Metamfetamin maddesi, 4 parça halinde toplam 9,65 gram esrar maddesi, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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