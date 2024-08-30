Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Elazığ\'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, ruhsatsız tabanca, fişekler, sentetik kannabinoid, metamfetamin, esrar, extacy hap ve hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca, narkotik suçlardan hüküm giymiş 3 kişi de yakalandı. Tutuklanan 4 şüphelinin yanı sıra, 3 kişiye adli kontrol kararı verildi.

30.08.2024 08:56
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Elazığ'da polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalarda 4 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; 4 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 13 adet fişek, 97,88 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 24,39 gram Metamfetamin maddesi, 4.33 gram esrar maddesi, 5 adet Extacy hap ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca narkotik suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 3 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 3'üne ise adli kontrol kararı verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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