Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Elazığ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 kilo 22 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başka illerden kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ve piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, birbiriyle bağlantılı uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalışan, nakleden ve saklayan toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adres aramalarında; piyasaya sürülmek üzere getirildiği tespit edilen 10 parça halinde 5 kilogram 22 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 adet fişek, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 100 TL ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ