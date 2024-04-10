Elazığ'da Narkotik Köpeği Varan'ın Tepkisiyle Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Elazığ'da Narkotik Köpeği Varan'ın Tepkisiyle Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ\'da Narkotik Köpeği Varan\'ın Tepkisiyle Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, narkotik köpeği Varan'ın tepkisi üzerine kontrol edilen peynir bidonu içerisinde 7 parça halinde 70 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

10.04.2024 08:21  Güncelleme: 08:23
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Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, narkotik köpeği Varan'ın tepkisi üzerine kontrol edilen peynir bidonu içerisinde 7 parça halinde 70 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Elazığ'da İl Jandarma ekipleri tarafından kent genelinde asayiş sağlanması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivrice ilçesine bağlı Güneyköy mevkiinde yol kontrol uygulaması yaptı. Durdurulan bir otobüs firmasının eşya bölümünde narkotik köpeği Varan'ın tepki vermesi üzerine arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde F.Y. isimli şahsa ait salamura peynir bidonunun içerisinde 7 parça halinde 70 gram preslenmiş toz esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Narkotik Köpeği Varan'ın Tepkisiyle Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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