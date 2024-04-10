Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, narkotik köpeği Varan'ın tepkisi üzerine kontrol edilen peynir bidonu içerisinde 7 parça halinde 70 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Elazığ'da İl Jandarma ekipleri tarafından kent genelinde asayiş sağlanması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivrice ilçesine bağlı Güneyköy mevkiinde yol kontrol uygulaması yaptı. Durdurulan bir otobüs firmasının eşya bölümünde narkotik köpeği Varan'ın tepki vermesi üzerine arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde F.Y. isimli şahsa ait salamura peynir bidonunun içerisinde 7 parça halinde 70 gram preslenmiş toz esrar maddesi ele geçirildi.
Şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Narkotik Köpeği Varan'ın Tepkisiyle Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Bodrum Akyarlar açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan 14 metre uzunluğundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne, sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıktan sonra yapılan yardım çağrısı üzerine KIYEM-6 hızlı tahlisiye botuna yedeklenerek emniyetle demirletildi.
Mardin'in Midyat ilçesinde, Şenköy Mahallesi'nde mezarlık ziyaretine giden bir ailenin otomobili bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle otomobil söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İnceleme başlatıldı.
Aksaray'da halkın huzur ve güven içerisinde trafikte seyahat etmeleri, yaşanan kazaların en aza indirilebilmesi amacıyla bayramın ilk gününde de görev alan jandarma ekipleri yollarda denetim yapıyor. İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri araçları durdurarak sürücü ve araç kontrolleri yaparken, yolcu konumundaki vatandaşları da GBT sorgusundan geçiriyor. Jandarma ekipleri sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.
Bursa'da bir oto acentesi, satılan araçları müşterilere teslim etmek için listelerken, 1.5 milyon lira değerindeki bir ticari aracın olmadığını fark etti. Polis, ihbar üzerine harekete geçerek aracı çalan şüphelinin başka bir suçtan cezaevine girdiğini tespit etti. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Aracı bulan polis ekipleri, çalıntı plakaları da ele geçirdi ve aracı oto acentesine teslim etti.
Adıyaman'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole girmesi sonucu 2 kişi yaralandı. H.A. idaresindeki otomobil, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Börgenek Mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole girdi. Kazada sürücü H.A. ile otomobilde bulunan S.G. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı. Operasyonda metamfetamin ve bonzai ele geçirildi.
Çorum'un İskilip ilçesinde motor kısmı arıza sebebiyle alev alan otomobil küle döndü. Otomobil kullanılmaz hale geldi.
Elazığ'da İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri çerçevesinde, yol kontrol noktasında denetim gerçekleştirildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın da katıldığı denetimde sürücülere kurallara uymaları gerektiği anlatıldı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan mal paylaşımı nedeniyle yaşanan aile içi tartışma kanlı bitti. Mevlüt Çelik, babası Vahdettin ve üvey annesi Melek'i tabancayla öldürdü. Olayı haber alıp gelen kardeşi Selçuk Çelik de ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.
Sizin düşünceleriniz neler ?