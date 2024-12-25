Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 7 parça halinde 460,40 gram esrar maddesi, 2 parça halinde 21,71 gram metamfetamin maddesi, 60 adet sentetik ecza maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 38 adet fişek, 1 adet tüfek ve 5 adet kartuş, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 415 Türk Lirası ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli şahıs tutuklanırken, 1 şüpheli şahsa adli kontrol kararı verildi. - ELAZIĞ