Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı, 672 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı, 672 gram esrar ele geçirildi

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Elazığ\'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı, 672 gram esrar ele geçirildi
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Elazığ'da son 20 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 672 gram esrar, 118 gram kokain ve 91 gram metamfetamin ele geçirilirken 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı, 126 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 20 gün içerisinde, uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 672 gram esrar maddesi, 365 gram sentetik kannabionid maddesi, 321 adet sentetik ecza hap, 118 gram kokain, 91 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeğe ait 4 adet kartuş ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan şüpheli şahıslardan 8'i "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanırken, 2 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 126 şüpheli şahsa da "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan dolayı adli işlem yapıldığı bildirdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı, 672 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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