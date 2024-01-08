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Elazığ'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Elazığ'da polis ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda bir sokak satıcısını yakaladı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda esrar ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi.

Elazığ\'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı
08.01.2024 - 10:24,
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Elazığ'da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalarda bir sokak satıcısı yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Bu çerçevede bir şüpheli şahsın yapılan üst ve ikamet aramasında, 3 parça halinde toplam 15.95 gram esrar maddesi ve 4 parça halinde toplam 34,35 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güvenlik, Adliye, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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