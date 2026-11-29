Elazığ'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonet, refüjdeki ağacı devirip karşı şeride geçerek yan yattı. Sürücü kazada hayatını kaybetti.

Kaza, Kekliktepe üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl istikametine doğru seyir halinde olan Alpaslan Uzun idaresindeki 06 DV 4117 plakalı kamyonet, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı; refüjde bulunan ağacı devirerek karşı şeride geçti ve yan yattı. Sürücü, kazada yan yatan kamyonetin içinde sıkışarak ağır yaralandı. Karşı şeritten başka bir aracın gelmemesi ise büyük bir facianın önüne geçti. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, AFAD ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde hazır halde bekleyen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Uzun'un cansız bedeni olay yerinden alınarak otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yol, kazadan dolayı bir süreliğine emniyet ekipleri tarafından kapatılırken, aracın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Olay yerinde polis ekiplerince inceleme gerçekleştirildi.