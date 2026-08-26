Elazığ’da yalıtım fabrikasında çıkan yangına müdahaleler sürüyor

Elazığ'da yalıtım fabrikasında çıkan yangında dumanlar kentin farklı noktalarından görülürken, ara ara patlamaların yaşandığı fabrikada alevlerin söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Megaboard Fabrikası'nda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görüntülenirken, yangını söndürmek için bölgeye Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü başta olmak üzere belde itfaiyeleri de sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı.

İtfaiye ekipleri ara ara patlamaların yaşandığı yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.