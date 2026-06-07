Elazığ'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Elazığ'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ\'da Yangın Kontrol Altına Alındı
07.06.2026 15:44
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Keban'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, maddi hasar oluştu.

Elazığ'ın Keban ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Keban ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Celal Ş.'ye ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden komşuları durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürürken, evde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İtfaiye, Elazığ, Keban, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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