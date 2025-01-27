Elazığ\'da Yangına Vatandaşlardan Müdahale

3.Sayfa

Elazığ'da bir binanın girişinde çıkan yangını vatandaşlar kum ve taş ile müdahale edip söndürmeye çalıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay Sanayi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir binanın girişinde yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine mahalle sakinleri kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. Mahalle sakinleri çıkan yangını söndürmek için kum ve taş ile müdahale ederken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ