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Elazığ'da Yasa Dışı Avcılık Yapan 2 Kişiye İdari İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Elazığ'da Yasa Dışı Avcılık Yapan 2 Kişiye İdari İşlem Uygulandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen av koruma ve kontrol çalışmaları sırasında, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı olarak yasa dışı avcılık yapan 2 kişi tespit edildi. İdari işlem uygulanan kişilere av koruma ve kontrol çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Elazığ\'da Yasa Dışı Avcılık Yapan 2 Kişiye İdari İşlem Uygulandı
09.01.2024 - 11:26,
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından yaşa dışı avlanan 2 kişiye idari işlem uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından av koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa aykırı olarak yasa dışı avcılık yapan 2 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Av koruma ve kontrol çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Elazığ, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Yasa Dışı Avcılık Yapan 2 Kişiye İdari İşlem Uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da Yasa Dışı Avcılık Yapan 2 Kişiye İdari İşlem Uygulandı - Son Dakika
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