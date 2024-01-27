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Elazığ'da yapılan yasadışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Elazığ'da yapılan yasadışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, vatandaşlara para karşılığında banka hesabı açtırıp yasadışı bahiste kullanılan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ\'da yapılan yasadışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
27.01.2024 - 13:52,
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Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan yasadışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, vatandaşlara para karşılığında banka hesabı açtırıp bu hesapları yasadışı bahiste kazanılan paraların transferinde kullanan 5 şüpheli yakalandı. Banka ve Kredi Kartlarını Kötüye Kullanmak suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da yapılan yasadışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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