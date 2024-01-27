Elazığ\'da Yolcu Otobüsünde Skunk Maddesi Ele Geçirildi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, yolcu otobüsünün bagaj kısmında 1 kilo 292 gram skunk maddesi ele geçirilirken bir şüpheli ise tutuklandı alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede dün yapılan çalışmalarda Elazığ'a gelen yolcu otobüsünde 1 şüpheli şahsın yapılan bagaj aramasında, 2 parça halinde toplam 1 kilo 292 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ