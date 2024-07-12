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Elazığ'da, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı.

Kaza, Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına araç çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ