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Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, çarpışan motosiklet ile otomobilin arasında kalarak yaralandı.

Kaza, Mustafapaşa Mahallesi Fikret Memişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ADP 087 plakalı motosiklet, 06 EA 2070 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan kadın motosiklet ile otomobil arasında kalarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altın alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ