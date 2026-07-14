Yuvalarında kördüğüm olan 3 yavru leyleği itfaiye ekipleri böyle kurtardı - Son Dakika
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Yuvalarında kördüğüm olan 3 yavru leyleği itfaiye ekipleri böyle kurtardı

14.07.2026 00:17
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Elazığ'ın Muratçık köyünde yuvada dallara dolanarak birbirine düğüm olan 3 yavru leylek, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan leylekler doğal ortamlarına bırakıldı.

Elazığ'da yuvada dallara dolanarak düğüm olan 3 yavru leyleği itfaiye kurtardı.

Olay, Elazığ merkeze bağlı Muratçık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yuvadaki 3 yavru leyleğin hareket edemediğini ve ağaç dalları ile yuva malzemeleri nedeniyle birbirine dolandığını fark eden köy sakinleri, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yuva içerisinde düğüm haline gelen 3 yavru leyleği kurtarmak için zamanla yarıştı. İtfaiye merdiveniyle yuvaya ulaşan ve dalları dikkatli bir şekilde kesen ekipler, leylekleri birbirinden ayırarak güvenli bir şekilde aşağıya indirdi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarılan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen 3 yavru leylek, işlemlerinin ardından tekrar doğal ortamlarına bırakıldı.

Öte yandan durumu ekiplere bildiren köy sakinleri, leyleklerin hayatını kurtaran Elazığ Belediyesi itfaiye ekiplerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Yuvalarında kördüğüm olan 3 yavru leyleği itfaiye ekipleri böyle kurtardı - Son Dakika

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