Elazığ\'da zabıtadan dilencilere yönelik operasyon

Elazığ'da zabıtadan dilencilere yönelik operasyonlar sürüyor.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında özellikle cami çevreleri, hastane önleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimler artırıldı. Duygu istismarı yaparak vatandaşlardan para talep eden dilenciler, ekipler tarafından tek tek tespit edilerek yakalandı. Yakalanan kişiler, işlemler yapılmak üzere müdürlüğe götürüldü. - ELAZIĞ