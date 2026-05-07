Elazığ\'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen bir hafif ticari araç, bir cip ve bir otomobilin çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ