Elazığ\'da minibüs ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi

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Elazığ'da bir minibüs ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette olan bir yolcu minibüsü ile 2 otomobil birbirlerine çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ