Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde meydana geldi. İstasyon Caddesi alt geçidinde, seyir halindeki araç önündeki araca çarptı. Arkadan gelen iki aracın da karışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Araçlar çekici yardımı ile bölgeden çekilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ
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Kayseri Valiliği'nden verilen bilgilere göre, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kayseri il genelinde 1454 jandarma personeli ve 4 bin 106 polis memuru görev yapacak.
Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, cezaevi firarisi bir şahıs ve çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs yakalandı. Firari şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, diğer şahıslardan 6'sı tutuklandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen kazada virajı alamayan bir tır yan devrildi. İtfaiye ekipleri tarafından tırda sıkışan sürücü kurtarılarak hastaneye götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir bahçenin demir korkuluklarına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Köpeğin sağlık durumu iyi.
Çankırı-Karabük karayolunda meydana gelen kazada, oy kullanmak için memleketlerine gitmek üzere yola çıkan aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Arızalanan hafif ticari aracın üzerine devrilen tırın neden olduğu kazada, polis memurları ve aile üyeleri hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve durumu ağır olanlar Adıyaman eğitim ve araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Hollanda'nın doğusunda bulunan Ede'de bir kafede sabahın erken saatlerinde başlayan rehine krizinde 4 rehinenin serbest bırakıldığı ve 1 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı. Polis, olayın terör bağlantısı olmadığını belirtti.
Peru'nun ilk kadın Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin gece evine Peru Polisi baskın düzenledi. Savcıların yargı yoluyla bakanlığa emir vermesi sonucu, Devlet Başkanı Boluarte'nin özel evine polis tarafından baskında bulunuldu. Söz konusu olaydan sonra Başkan Boluarte, kamuoyunu bilgilendirecek bir açıklamada bulunmadı.
Artvin'de yarın yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için il genelinde 135 bin 225 seçmen 669 sandıkta oy kullanacak. Okullarda yapılan hazırlıklarla vatandaşların oylarını rahatlıkla kullanabileceği bir ortam sağlandı.
Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri otomobilde 19,85 gram uyuşturucu ele geçirdi. Otomobilde bulunan H.T. adlı şüpheli adliyeye sevk edildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada, jandarma tarafından 7 ton kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi. Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, il dışından Antalya'ya yüklü miktarda kaçak/sahte alkol sevki yapılacağı bilgisi üzerine kamyon durduruldu ve yapılan aramada 7 ton kaçak/sahte etil alkol bulundu. Sürücü gözaltına alındı ve ele geçirilen malzemelere el konuldu.
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