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Elazığ'daki kan donduran cinayette gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

ELAZIĞ - Elazığ'da kayıp olan ve 8 gün sonra Anneler Gününde toprağa gömülü halde ekipler tarafından bulunan bir çocuk annesi Dilara Günana olayına ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre, 25 yaşındaki bir çocuk annesi Dilara Günana, 4 Mayısta akrabalarının bulunduğu Sedeftepe köyüne gitti. Ailesinin haber alamaması üzerine ailesi durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışmada, kadının cesedi merkeze bağlı Sedeftepe köyü Armutluk mevkisinde toprağa gömülü halde bulundu. Topraktan çıkartılan kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından morgdan alınan Günana'nın cansız bedeni memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesinde defnedildi.

Olayda kullandıkları silahla yakalandılar

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, konu ile bağlantısı olan 4 şüpheli şahıs olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.