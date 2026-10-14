Elazığ Emniyeti, okul güvenliği için öğrenci yurdu ve kafe çevresinde denetim yaptı - Son Dakika
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Elazığ Emniyeti, okul güvenliği için öğrenci yurdu ve kafe çevresinde denetim yaptı

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Elazığ Emniyeti, okul güvenliği için öğrenci yurdu ve kafe çevresinde denetim yaptı
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Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliği için 'Okul Güvenliği' kapsamında asayiş uygulaması düzenledi. Ekipler, öğrencilerin yoğun kullandığı kafeler ve öğrenci yurtları yakınındaki alanları denetleyip kimlik kontrolü yaptı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından öğrencilerin yoğun olduğu alanlar denetlendi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentin huzur ve asayişinin sağlanması için çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve eğitim-öğretim ortamını olumsuz etkileyebilecek unsurları önlemek amacıyla 'Okul Güvenliği' kapsamında asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada ekipler tarafından öğrencilerin yoğun olarak kullandığı kafeler ve öğrenci yurtları yakınında bulunan alanlar tek tek denetlenirken, şahısların kimlik kontrolü yapıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikAsayişElazığEğitimGüncelPolisSon Dakika

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