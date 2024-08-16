Elazığ İl Jandarma Komutanlığı görevine Jandarma Kıdemli Albay Alpaslan Doğan atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı. Kararnameye göre Elazığ İl Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Evren, tuğgeneralliğe terfi edilerek Asayiş Daire Başkanlığına, Elazığ İl Jandarma Alay Komutanlığına ise Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Jandarma Kıdemli Albay Alpaslan Doğan atandı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ İl Jandarma Komutanlığına yeni atama yapıldı - Son Dakika
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