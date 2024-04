Elazığ\'ın Keban ilçesinde silahlı kavga: 1 yaralı

3.Sayfa

Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı M.Y. ile A.T. arasında çıkan tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavga döndüğü olayda, M.Y. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, Baskil Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı.