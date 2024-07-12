Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Merkez üssü Elazığ'ın Kovancılar ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.

12.07.2024 08:49
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ELAZIĞ(İHA) Merkez üssü Elazığ'ın Kovancılar ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 08: 30'da merkez üssü Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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