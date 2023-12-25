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Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00: 22'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. - ELAZIĞ
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