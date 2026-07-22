Elazığ itfaiyesi yangınlara karşı teyakkuz halinde bekliyor - Son Dakika
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Elazığ itfaiyesi yangınlara karşı teyakkuz halinde bekliyor

Elazığ itfaiyesi yangınlara karşı teyakkuz halinde bekliyor
22.07.2026 14:04  Güncelleme: 14:05
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Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yaz sıcaklarıyla artan yangın riskine karşı 7/24 tedbirli. Vatandaşlara anız, sigara ve mangal uyarısı.

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte oluşabilecek yangın risklerine karşı teyakkuz halinde bekliyor.

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yıl boyunca sürdürdüğü yoğun çalışmalarını, yaz mevsiminde artan sıcaklıkların beraberinde getirdiği yangın riskine karşı daha da artırarak tedbirlerini aldı. Tecrübeli personeli ve güçlü ekipman altyapısıyla kesintisiz görev yapan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte muhtemel yangınlara karşı da kent genelinde gerekli tedbirleri aldı. Elazığ'da meydana gelen çok sayıda olaya hızlı şekilde müdahale ederek vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya devam eden Elazığ İtfaiyesi, yaşanabilecek yangınlara karşı 7/24 görev başında. Yangınlarla mücadelede etkin rol alan ekipler, aynı zamanda yangınların önlenmesine yönelik tedbirler konusunda da vatandaşları bilgilendiriyor. Bu kapsamda hasat döneminin başlamasıyla birlikte anız yangınları, ormanlık alanlarda dikkatsizce atılan sigara izmaritleri, cam kırıkları ve kontrolsüz yakılan mangal ateşlerinin ciddi yangın riskleri oluşturduğu belirtilirken, vatandaşların bu konuda azami dikkat ve duyarlılık göstermesi gerektiği hatırlatılıyor.

Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada, "Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin, oluşabilecek yangın risklerine karşı tüm ekipman ve personel gücüyle görev başında çalışmalarını sürdürüyor. Yangınların önlenmesinde en önemli etkenin toplumsal bilinç ve vatandaşların göstereceği hassasiyettir" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ Belediyesi, 3. Sayfa, İtfaiye, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ itfaiyesi yangınlara karşı teyakkuz halinde bekliyor - Son Dakika

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