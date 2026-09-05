Elazığ Kovancılar\'da odunluk ve kilerde çıkan yangın söndürüldü, hasar oluştu

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı köyde bir odunluk ve kilerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken olayda maddi hasar meydana geldi.

Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Çakırkaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, odunluk ve kiler olarak kullanılan yapıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının çevredeki yapılara sıçraması önlenirken, yapıda maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.