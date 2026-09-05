Elazığ Kovancılar'da odunluk ve kilerde çıkan yangın söndürüldü, hasar oluştu
Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Çakırkaş köyünde odunluk ve kiler olarak kullanılan yapıda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, yangının çevredeki yapılara sıçraması önlendi ve yapıda maddi hasar meydana geldi.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı köyde bir odunluk ve kilerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken olayda maddi hasar meydana geldi.
Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Çakırkaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, odunluk ve kiler olarak kullanılan yapıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının çevredeki yapılara sıçraması önlenirken, yapıda maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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