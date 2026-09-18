Elazığ Kovancılar Köprüdere\'de çıkan arazi yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan arazi yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Köprüdere köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle arazi yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.