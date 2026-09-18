Elazığ Kovancılar Köprüdere\'de çıkan arazi yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Elazığ Kovancılar Köprüdere'de çıkan arazi yangını itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Köprüdere köyünde çıkan arazi yangını, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Elazığ Kovancılar'daki yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor; olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan arazi yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Köprüdere köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle arazi yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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