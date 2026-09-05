Elazığ Palu'da eski havuza düşen koruma altındaki dağ keçisi ekiplerin operasyonuyla kurtarıldı - Son Dakika
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Elazığ Palu'da eski havuza düşen koruma altındaki dağ keçisi ekiplerin operasyonuyla kurtarıldı

Elazığ Palu\'da eski havuza düşen koruma altındaki dağ keçisi ekiplerin operasyonuyla kurtarıldı
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Elazığ'ın Palu ilçesinde DSİ'ye ait eski bir havuza düşen koruma altındaki dağ keçisi, ELDAK, Palu Belediyesi İtfaiyesi ve DSİ ekiplerinin iple düzenlediği teknik operasyonla kurtarıldı. Sağlık durumu kontrol edilen keçi, doğal yaşam alanına tekrar salındı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde eski havuza düşen koruma altındaki dağ keçisi; ELDAK, Palu Belediyesi İtfaiyesi ve DSİ ekiplerinin iple düzenlediği teknik operasyonla kurtarılarak yeniden doğaya bırakıldı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde sarp kayalıklardaki tırmanma yeteneğiyle bilinen ve koruma altında bulunan bir dağ keçisi, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait eski bir havuza düştü. Dik yamaçlarda rahatça hareket edebilmesine rağmen havuzun yapısı nedeniyle mahsur kalan hayvanı fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Elazığ Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü (ELDAK) ile Palu Belediyesi İtfaiye ve DSİ ekipleri sevk edildi. ELDAK Başkanı Murat Bahçeci öncülüğündeki ekipler, teknik ekipmanlar ve kurdukları ip sistemleriyle havuza iniş gerçekleştirdi. Ekiplerin koordineli ve titiz çalışması sonucu mahsur kaldığı noktadan güvenle çıkarılan keçi, zarar görmeden kurtarıldı.Sağlık durumu kontrol edilen koruma altındaki dağ keçisi, ekipler tarafından doğal yaşam alanına tekrar salındı.

Operasyona katılan ELDAK Kulübü Başkanı Murat Bahçeci, teknik ekipmanlar ve iple iniş yöntemleri kullanarak hayvana ulaştıklarını, Palu Belediyesi İtfaiyesi ve DSİ ekiplerinin de desteğiyle koruma altındaki dağ keçisini zarar görmeden kurtararak yeniden doğal yaşam alanına bıraktıklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Elazığ, Güncel, Yaşam, Palu, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ Palu'da eski havuza düşen koruma altındaki dağ keçisi ekiplerin operasyonuyla kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ Palu'da eski havuza düşen koruma altındaki dağ keçisi ekiplerin operasyonuyla kurtarıldı - Son Dakika
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