Elazığ Palu\'da İlçe Emniyet Müdürlüğü okul çevresi ve servis araçlarını denetledi

Elazığ'ın Palu ilçesinde polis ekipleri tarafından okul önü ve çevrelerinden uygulama yapılırken, servis araçları da denetlendi.

Palu İlçe Emniyet Müdürlüğü, çocukların ve gençlerin güvenli bir ortamda eğitimlerine devam edebilmeleri amacıyla "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Okul Servis Araçları Denetim Uygulaması" gerçekleştirdi. Ekipler tarafından ilçe genelindeki okul çevreleri ve okul servis araçları titizlikle denetlendi. Öğrenci güvenliğini en üst seviyede tutmak, okul çevresinde oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm kontroller eksiksiz yapıldı.

Palu İlçe Emniyet Müdürlüğü, çocukların huzurlu ve güvenli bir eğitim hayatı sürdürmeleri için okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetimlerin kararlılıkla ve sıklıkla devam edeceğini bildirdi.