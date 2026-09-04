Elazığ Sivrice\'de tır ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

Elazığ'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza Sivrice- Gözeli yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü araç içerisinde sıkışırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan ekipler tarafından çıkartılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.