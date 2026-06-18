Elbistan\'da Deprem Davasında Karar

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan Sağlam Evler Sitesi'nde 4 kişinin hayatını kaybetmesi ve bir çocuğun yaralanmasına ilişkin davada karar çıktı. Elbistan 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 sanık hakkında hapis cezası verirken 2 sanığın beraatine hükmetti. Mahkeme kararında, bazı sanıkların "yargılama sürecindeki saygılı tutumu, geçmişi ve kişiliği" lehlerine takdiri indirim nedeni olarak kabul ederek cezalarında indirime gidildi. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı ise kararı istinafa taşıdı.

Elbistan ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Sağlam Evler Sitesi'nin iki bloğu, 6 Şubat'ta meydana gelen ikinci depremde yıkıldı. Enkaz altında kalan Cemal ve Remziye Koç çifti ile Yakup ve Nil Küleç çifti hayatını kaybetti. Küleç çiftinin küçük kızları Zümra Umay Küleç ise yaralı olarak kurtarıldı.

Facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Sağlam Evler Yapı Kooperatifi yöneticileri H.P., S.S. ve A.A. ile statik proje müellifi ve fenni mesuller S.D., S.B. ve M.Ş. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Elbistan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunmalarını yineleyen sanıklar suçlamaları kabul etmedi.

"Biz müteahhit değiliz"

Sanık H.P., kooperatifin işlemlerini yürüttüğünü ancak amaçlarının kooperatif üyelerine daire yapmak olduğunu belirterek, "Biz müteahhit değiliz. Kooperatifin kurulları usulüne uygun yapılmıştır. A.A.'nın aktif bir görevi yoktu. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

Sanık S.S. ise kalıpçı olarak çalıştığını belirterek, bir daire karşılığında inşaatın kalıp, demir ve beton işlerini üstlendiğini söyledi. İnşaat sürecinde teknik kişilerin taleplerine göre hareket ettiğini ifade eden S.S., suç isnadını kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Sanık A.A.'nın avukatı ise müvekkilinin sadece yönetim kurulundaki üç kişilik zorunlu yapıyı tamamlamak amacıyla evrak üzerinde yer aldığını, inşaat sürecinde herhangi bir aktif görevi bulunmadığını savundu.

Sanıklar S.B. ve S.D.'nin avukatı da bilirkişi raporunun yeterli olmadığını öne sürerek yeniden bilirkişi incelemesi yapılmasını talep etti. Savunmada, S.B.'nin yalnızca tadilat projesinde imzasının bulunduğu, S.D. yönünden ise binanın dönemin deprem yönetmeliğine uygun şekilde tasarlandığı ileri sürüldü.

Öte yandan, hayatını kaybedenlerin yakınlarının avukatı, sanıkların üst sınırdan ve herhangi bir indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar A.A. ve S.B. hakkında suçun işlendiğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat kararı verdi. Beraat eden sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirleri de kaldırıldı.

"Saygılı tutum indirim nedeni sayıldı"

Mahkeme, kooperatif yöneticileri H.P. ve S.S.'yi taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan önce 4 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Kararda, sanıkların yargılama sürecindeki saygılı tutumu, geçmişi ve kişiliğinin lehlerine takdiri indirim nedeni olarak kabul edildiği belirtilerek cezaları 3 yıl 9'ar aya indirildi. Fenni mesul M.Ş. ile statik proje müellifi ve fenni mesul S.D. ise bilinçli taksir hükümleri uygulanarak 5'er yıl hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme kararında, bu sanıklar yönünden de saygılı tutum, geçmiş ve kişiliklerinin takdiri indirim nedeni olarak değerlendirildiği belirtildi.

"Başsavcılık istinafa başvurdu"

Kararın ardından Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istinaf başvurusu yapıldı. Başsavcılık, beraat eden sanıkların da binanın yapım ve iskan süreçlerinde sorumluluklarının bulunduğunu, ayrıca tüm sanıklar yönünden bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması gerektiğini savundu. Başsavcılık dilekçesinde, yapı sahibi kooperatif yöneticilerinin binanın sağlamlığını ve depreme dayanıklılığını etkileyecek derecede yeterli ve nitelikli malzeme kullanımını sağlamadıkları, teknik sorumluların ise proje ve fenni mesullük aşamalarında mevzuata aykırı hareket ettikleri belirtilerek yerel mahkeme kararının kaldırılması talep edildi.

Depremde aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği ve küçük bir çocuğun yaralandığı davada son sözü Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi söyleyecek. - KAHRAMANMARAŞ