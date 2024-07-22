Elbistan'da deprem sonrası çıkarılan 37 çelik kasa açıldı - Son Dakika
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Elbistan'da deprem sonrası çıkarılan 37 çelik kasa açıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında enkaz altından çıkarılan ve şu ana kadar teslim alınmayan 37 çelik kasa açıldı. İçerisinden çıkarılan eşya ve belgeler sahiplerine veya varislerine teslim edildi. Açılan kasalardan 10'u boş çıktı, 26 kasada değersiz evrak ve eşyalar bulundu ve 1 kasada ise 1397 tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen materyal bulundu. Teslimi yapılan 12 kasa sahibi tespit edilirken, 14 kasa ile ilgili tespit çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, tarihi eser niteliğinde materyallerin bulunduğu kasa ile ilgili soruşturma başlatıldı.

22.07.2024 17:19
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde deprem sonrasında enkaz altından çıkarılan ve şuana kadar teslim alınmayan 37 çelik kasa açıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Elbistan ilçesinde enkazdan çıkartılan çelik kasaların Elbistan Kaymakamlığı tarafından oluşturulan komisyon koordinesinde açıldığı, kasaların içerisinden çıkarılan eşya ve belgelerin sahiplerine veya varislerine teslim edildiği ifade edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından muhafaza edilen 37 çelik kasanın komisyon eşliğinde açılmaya başlanıldığı, açılan kasalardan 10'unun boş olduğu, 26 kasada değersiz evrak ve eşyaların bulunduğu, 1 kasada ise toplam 1397 tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen materyal tespit edildiği belirlendi.

Açılan kasalardan 12'sinin sahibi tespit edilerek teslimi yapıldığı, içerisinde değersiz evrak ve eşya bulunan 14 kasayla ilgili tespit çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Ayrıca, içerisinde tarihi eser niteliğinde materyallerin bulunduğu kasa ile ilgili Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldığı aktarıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elbistan'da deprem sonrası çıkarılan 37 çelik kasa açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elbistan'da deprem sonrası çıkarılan 37 çelik kasa açıldı - Son Dakika
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