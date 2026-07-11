Elbistan\'da Rehin Alma Olayı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde anne ve babasını evde rehin alan genç, polis ekiplerince ikna edilirken, rehin alınan anne ve baba kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Karaelbistan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir gencin anne ve babasını evde rehin aldığı ihbarı üzerine olay yerine Özel Harekat Polisleri, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yürüttüğü müzakerenin ardından genç ikna edilerek teslim oldu.

Olayda rehin alınan anne ve baba sağ salim kurtarılırken, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı kontrolleri yapıldı.

Şüpheli genç, ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ