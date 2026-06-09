Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Elbistan ilçesine bağlı İğde Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kanala uçtu. Kazada araç içerisinde sıkışan 4 yaralı, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3. Sayfa › Elbistan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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