Elbruz Dağı'nda Türk Turistlere Kötü Kaza

Rusya'nın Elbruz Dağı'na tırmanış yapan 5 Türk'ten 2'si hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün ülkenin en yüksek dağı Elbruz'a tırmanış yapan bir grup turistin 5 bin 350 metre yükseklikte yardım istediği, bakanlığa bağlı Elbruz Dağ Arama Kurtarma Ekibi'nden görevlilerin hızla bölgeye ulaştığı ifade edildi. Turistlerden 3'ünün kurtarıldığı, 2'sinin ise hayatını kaybettiği, çalışmaların sonlandırıldığı aktarıldı. Rus medyası ise tırmanış yapan turistlerin Türk vatandaşı olduğunu aktardı.

Kabardino-Balkarya olayla ilgili soruşturma başlattı. - MOSKOVA