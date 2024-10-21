Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler - Son Dakika
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Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler

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Gazeteci Cansu Canan Özgen'in FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrasında canlı yayında sarf ettiği "Ateşi bol olsun. Hain olan herkesin sonu ülkesinden uzakta ölüme terk edilmesidir. Bu haberi paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" sözler büyük ses getirdi.

21.10.2024 09:36
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15 Temmuz hain darbe girişimin 1 numaralı ismi terörist elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini canlı yayında veren TV100 sunucusu ve gazeteci Cansu Canan Özgen'in sözleri büyük ses getirdi.

"BU ÜLKEYİ DEVİRMEK İÇİN..."

Özgen "Bu ülkenin evlatlarına, demokrasisine, adaletine, bu ülkenin önemli kurumlarına çeteleşerek sızmış, bu ülkeyi devirmek için vatan evlatlarını bir devşirme usulüyle kendi ülkesine düşman etmiş bu teröristbaşının ölmesinin ardından ancak ateşi bol olsun denilir.

"HABERİ PAYLAŞMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM"

Ateşi bol olsun. Hain olan herkesin sonu ülkesinden uzakta ölüme terk edilmesidir. Bu haberi paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Elebaşı Gülen\'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler

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Son Dakika 3.Sayfa Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (64)

  • VURKAÇOĞLU:
    Ağzına yüreğine sağlık kardeşim bu ükeye kim hayinlik yapıyorsa ateşi bol olsun iki yakası bir araya gelmesin. 253 14 Yanıtla
  • Hacıbey Akyüz:
    geberdi,oh oh,gazeteciyi tebrik ederim,mert hanım doğru söyledi,ateşi bol olsun 203 17 Yanıtla
  • Bilal Küçük:
    Bu hanım kadar cesur olamadınız. Yorumları hala açmıyorsunuz 181 12 Yanıtla
  • V. A.:
    Şimdikilerin fetöden farkı ne? 55 milyon da başka birinin ölüm haberini bekliyor.. ben o gelecek mukkaddes günün tarihler boyu resmi tatil ilan edilmesini öneriyorum.. hatta tüm dünyada kutlanan global bir tatil günü olmalı.. 65 100 Yanıtla
  • Selim Han:
    Helal olsun, tek kelimeyle harika 142 10 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    cesur insan helal olsun sana 130 13 Yanıtla
  • Gulsum Bolat:
    devletimize milletimize zarar veren bütün hainleri rabbim kahru perişan etsin 134 5 Yanıtla
  • fatih acar:
    Ateşi bol Olsun!!! 129 9 Yanıtla
  • Ali Riza Cevahir:
    ağzına sağlık kardaşım 115 9 Yanıtla
  • ramazan bacı:
    Çok doğru söylüyor. 110 9 Yanıtla
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