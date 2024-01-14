 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Elektrik akımına yakalanan vatandaşın yardımına ambulans helikopter yetişti - Son Dakika
Üye Girişi

Elektrik akımına yakalanan vatandaşın yardımına ambulans helikopter yetişti

Samsun'da Atakum ilçesinin zirvesi olan Kocadağ'da elektrik akımına kapılan bir vatandaşın yardımına ambulans helikopter yetişti. 39 yaşındaki C.B., Kocadağ'da elektrik direğindeki sorunu çözmek için direğe çıktığı sırada elektrik akımına kapıldı. Yanıklar meydana gelen yaralı, ambulans helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

14.01.2024 - 18:39,
Abone Ol

Elektrik akımına yakalanan vatandaşın yardımına ambulans helikopter yetişti

SAMSUN - Samsun'da Atakum ilçesinin zirvesi olan Kocadağ'da elektrik akımına kapılan bir vatandaşın yardımına ambulans helikopter yetişti.

Olay, Atakum ilçesinin zirvesi olan Kocadağ'da saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki C.B. Kocadağ'da elektrik direğindeki sorunu çözmek için direğe çıktı. Bu sırada elektrik akımına kapılan vatandaşın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana geldi. Aşırı buzlanmadan dolayı olay yerine ilk olarak 4x4 ambulans ile gitti. İlk müdahale sonrası yapılan değerlendirmede ambulans helikoptere ihtiyaç duyuldu. Olay yerine hızlıca giden Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ambulans helikopter yaralıyı alarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olan yaralı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Elektrik akımına yakalanan vatandaşın yardımına ambulans helikopter yetişti
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun, Acil Durum, Kaza, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elektrik akımına yakalanan vatandaşın yardımına ambulans helikopter yetişti - Son Dakika


18:15
Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı
18:05
Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
17:58
TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor
17:15
Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
17:03
Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı
16:44
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37
Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55
Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti

Son Dakika
18:15 Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı
18:05 Canlı anlatım! Maç tempolu başladı
17:58 TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor
17:15 Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
17:03 Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı
16:44 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37 Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55 Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:53 Trabzon'da kanlı biten baba-oğul tartışmasının altından borç meselesi çıktı
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 19:25:10. #1.12#
SON DAKİKA: Elektrik akımına yakalanan vatandaşın yardımına ambulans helikopter yetişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement