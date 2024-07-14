Elektrik aksamında çıkan yangın minibüsü küle çevirdi
D-400 Karayolunda minibüs yangını
ANTALYA - D-400 Karayolunda seyir halindeki minibüs motor bölümünde çıkan yangın sonucunda yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, Alanya- Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ali Ç.'nin kullandığı 33 HVU 547 plakalı minibüs, Karacalar Mahallesi Ak Harman mevkiine geldiği sırada aracın ön kısmındnan dumanlar yükselmeye başladı. Aracın motor kısmında elektrik aksamından kaynaklı çıktığı düşünülen yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine ait 2 itfaiye aracı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna bağlı Asayiş Timinin müdahalesi sonucunda söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Elektrik aksamında çıkan yangın minibüsü küle çevirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?