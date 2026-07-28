Elektrik Direğinde Akıma Kapılan İşçi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Elektrik Direğinde Akıma Kapılan İşçi Ağır Yaralandı

Elektrik Direğinde Akıma Kapılan İşçi Ağır Yaralandı
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Osmaniye'de 19 yaşındaki işçi elektrik direğine kamera montajı yaparken akıma kapıldı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde elektrik direğine kamera montajı yaptığı sırada akıma kapılan 19 yaşındaki işçi ağır yaralandı.

Olay, Bahçe ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir şirkette çalışan 19 yaşındaki Engin Ş., elektrik direğine kamera montajı yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan işçiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Engin Ş., ambulansla Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Engin Ş., burada yapılan müdahalenin ardından Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik Direğinde Akıma Kapılan İşçi Ağır Yaralandı - Son Dakika

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