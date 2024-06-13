Elektrikli bisiklet demir boru taşırken kaza: Görüntüler cep telefonuyla kaydedildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elektrikli bisiklet demir boru taşırken kaza: Görüntüler cep telefonuyla kaydedildi

Bartın'da bir genç, elektrikli bisikletiyle metrelerce uzunluğundaki demir boruyu taşırken dengesini kaybederek yola düştü. Kaza anı, arkasından seyir eden bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şans eseri herhangi bir aracın bulunmaması faciayı önledi. Kaza sonrasında genç sürücü demiri kaldırarak yola devam etti.

13.06.2024 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tehlikeli yolculukta kaza: Demir boru taşıyan elektrikli bisiklet böyle devrildi

Kaza anı ise cep telefonu ile görüntülendi

BARTIN - Bartın'da meydana ilginç kazada, elektrikli bisiklet ile metrelerce uzunluğunda demir boru taşıyan genç, dengesini kaybederek, yola düştü. Tekrar toparlanarak yola devam eden gencin kaza görüntüleri cep telefonu ile kaydedildi.

Bartın'da Sanayi Kavşağı'ndan Gölbucağı kavşağı istikametine giden elektrikli bisiklet sürücüsü, önüne koyduğu metrelerce uzunluğundaki demir boruyu taşıdı. Bir süre sonra dengesini kaybeden sürücü tekrar dengesini toparlayamadı. Elektirikli bisiklet ve sürücü yola devrilirken, demir boruda yol ortasına düştü. Kaza esnasında yolda seyir eden herhangi bir aracın bulunması ise faciayı önledi.

Kaza da durdurmadı

Kaza anı ise elektrikli bisikletin arkasından seyir eden bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Kazanın ardından tekrar toparlanan genç sürücü demiri de yoldan kaldırdı. Sürücünün bir süre sonra demiri tekrar elektrikli bisikletin önüne koyarak, yola devam ettiği öğrenildi

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Bartın, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elektrikli bisiklet demir boru taşırken kaza: Görüntüler cep telefonuyla kaydedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
17:36 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti
17:26 İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 20:58:50. #1.13#
SON DAKİKA: Elektrikli bisiklet demir boru taşırken kaza: Görüntüler cep telefonuyla kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement