Elektrikli bisiklet kazasında 58 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Elektrikli bisiklet kazasında 58 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı

Elektrikli bisiklet kazasında 58 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı
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Manisa'nın Kula ilçesi Seyit Ali Mahallesi'nde Halil Gökoğlan yönetimindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan 58 yaşındaki Gökoğlan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesi Seyit Ali Mahallesi'nde meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Seyit Ali Mahallesi'nde bulunan Galericiler Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Gökoğlan'ın kullandığı elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen üç tekerli elektrikli bisikletten savrularak yaralanan 58 yaşındaki Halil Gökoğlan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökoğlan'ın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, 3. Sayfa, Manisa, Kula, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrikli bisiklet kazasında 58 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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