Zonguldak'ın Devrek ilçesinde şarjda bırakılan elektrikli bisiklet yangına neden oldu.
Olay, akşam saatlerinde Devrek ilçesi Eski Mahalle'sinde meydana geldi. İddiaya göre, akülü olduğu öğrenilen bisiklet adeta bomba gibi patladı. Patlamanın ardından alevlerin elektrik panosuna sıçraması sonucu küçük çaplı bir yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Devrek Belediyesi İtfaiye Ekipleri olaya zamanında müdahale ederek olası felaketin önüne geçti. Can kaybının yaşanmadığı olayda ekiplerin erken müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen aile isesağlık ekiplerine teslim edildi.
O anlara şahit olan itfaiye görevlisi Umut Kanbur, "Allaha şükür büyük bir facia atlattık büyümeden müdahile ettik. Yangından etkilenen aileleri kurtarırken küçük bir kız çocuğu sesi duyduk. İtfaiyeci abi diye bize seslendi biz de fark edip müdahale ederek sağlık ekiplerine teslim ettik" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Elektrikli bisiklet yangını Zonguldak'ta paniğe neden oldu - Son Dakika
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir grup arkadaş, şehir turu sırasında yaşanan tartışma sonucu bir kişi bıçakla ağır yaralandı. Olayın ardından saldırgan kaçarken, jandarma ekipleri kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kadın, Beyazevler Mahallesi'nde otomobiline bindiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, olay yerinde yapılan incelemede 15 boş kovan bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Adana'da bin 664 polis ile gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 61 kişi yakalanırken 14 ruhsatsız silah ele geçirildi. Uygulama kapsamında yapılan çalışmalarda ayrıca uyuşturucu madde ve çalıntı araçlar da ele geçirildi.
Bolu'da, 9 günlük bayram tatili nedeniyle yola çıkan tatilciler, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde yoğunluk oluşturdu. Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Adana'nın Çukurova ilçesinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi bir genç kadın, aracına bindiği sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda genç kadın ayağından yaralandı ve saldırganlar kaçarak izlerini kaybettirdi. Olay yerinde yapılan incelemede 15 adet boş kovan bulunurken, saldırı sırasında park halindeki 2 otomobile de kurşun isabet etti. Yaralı kadın ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Malatya'da bir insanı yardım vakfına ait konteynerde meydana gelen şiddetli patlama sonucunda çevrede bulunan ev ve araçlarda hasar meydana geldi. Şans eseri yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme devam ediyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de düzenlenen iftar programına katıldı. Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert sözlerle dikkat çekti. Akşener, konuşmasında "Seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin hırsız olduklarını anladık." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Rasim Arı'nın başkan seçilmesi sonrası teşekkür ziyareti gerçekleştirdi ve kul hakkının önemine vurgu yaptı. Akşener ayrıca, Doğu Türkistan ve Gazze'deki duruma dikkat çekti.
Antalya'nın Akseki ilçesinde mezarlık ziyareti için evden çıkan 82 yaşındaki kadına saldırarak ölümüne neden olan 3 çoban köpeğinin sahibi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay sonrası ilçede hayvancılıkla uğraştığı öğrenilen köpeklerin sahibi R. D., Akseki Sulh Ceza Hakimliği kararı ile tutuklanarak Manavgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?